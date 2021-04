Marca: SuperLega, l’Atletico vuole continuare. il Barcellona deve consultare gli azionisti

Il direttore di Marca, Eduardo Inda, in diretta con Sky ha commentato la posizione delle due spagnole sulla SuperLega

Il direttore di Marca, Eduardo Inda, in diretta con Sky ha commentato la posizione della due formazione spagnole sulla SuperLega in questa serata in cui sono cominciate le defezioni a partire dal Manchester City

«L’atletico Madrid vuole continuare, mentre il Barcellona essendo un club ad azionariato popolare deve consultare i suoi azionisti, certo che l’uscita del Manchester City farà riflettere i suoi azionisti»

La differenza, si commenta negli studi di Sky potrebbe nascere anche dal fatto che, mentre in Inghilterra il Governo si è esposto in prima persona contro il progetto della SuperLega, questo non è avvenuto in Spagna

Sulla decisione del City di abbandonare

«Credo che al City, così come al Psg non interessi in questo momento di aprire un conflitto con il Governo e poi che anche la reazione dei tifosi abbia avuto il suo peso»