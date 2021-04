Maradona, la perizia inchioda Luque e la psichiatra Cosachov: «Morte evitabile, fu abbandonato»

Negli ultimi giorni di vita, Maradona non ebbe alcuna assistenza medica nonostante le numerose avvisaglie di peggioramento. Nella casa in cui era ricoverato la “situazione era fuori controllo”

La morte di Maradona avrebbe potuto essere evitata. Nel decesso del Pibe grandi responsabilità appartengono al neurochirurgo Leopoldo Luque e alla psichiatra Agustina Cosachov. E’ scritto nella perizia medica effettuata dalla commissione nominata dalla magistratura nell’ambito dell’inchiesta per la morte di Diego. La notizia è sulla Gazzetta dello Sport.

I periti, che hanno esaminato cartelle mediche, referti e tabulati, hanno concluso che

“nel decesso hanno inciso in maniera decisiva omissioni di soccorso e una generale negligenza nel trattamento e nelle cure riservate al paziente”.

Le patologie per cui è morto Diego (arresto cardio respiratorio generato da una grave insufficienza cardiaca, un edema polmonare e un’acuta cirrosi) furono ignorate – secondo i periti – dai medici che avrebbero dovuto curare l’argentino. Nella relazione è scritto, nero su bianco, che nell’abitazione in cui si trovava Maradona dopo l’operazione, la situazione era “totalmente fuori controllo”, con “la totale mancanza della strumentazione minima richiesta e l’inadeguatezza della sistemazione predisposta”. Negli ultimi giorni di vita, Maradona non ebbe alcuna assistenza medica. Nemmeno di fronte ai chiari indizi di peggioramento (la stanchezza, il gonfiore) i medici pensarono di dover effettuare controlli aggiuntivi. Pensarono si trattasse di semplice ritenzione idrica. Maradona fu, semplicemente, abbandonato a se stesso.