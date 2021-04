L’Uefa: 8 città garantiscono il pubblico allo stadio per Euro 2020 (Roma ancora in bilico)

La Uefa annuncia che otto città hanno dato garanzie sulle percentuali di riempimento degli stadi per Euro 2020, dunque possono ospitare la presenza di pubblico. Si tratta di San Pietroburgo, Baku, Amsterdam, Bucarest, Copenaghen, Glasgow e Londra. Per altre quattro, ovvero Roma, Monaco, Dublino e Bilbao, mancano informazioni: hanno tempo fino al 19 aprile per programmi e scelte finali.

Il comunicato della Uefa recita:

“Monaco di Baviera, Roma, Bilbao, Dublino. Le restanti quattro città hanno tempo fino al 19 aprile per fornire ulteriori informazioni sui loro piani e le decisioni finali saranno prese in quella data per quanto riguarda la messa in scena delle partite in quei quattro luoghi. Ulteriori informazioni per i possessori di biglietti in queste quattro sedi saranno comunicate in quel momento”.