Libero: nella Superlega Inter, Juve e Milan avrebbero fatto la fine del Crotone in Serie A

Il commento di Lorenzini. Le tre italiane non avrebbero retto con le rose attuali, e avrebbero necessitato di grandi trasformazioni. Lo dicono i risultati ottenuti nelle coppe europee

La pratica Superlega sembra essere stata archiviata in 48 ore. Ma su Libero Tommaso Lorenzini si pone una domanda: se pure fosse andato avanti il progetto, le tre italiane sarebbero riuscite a competere con le altre squadre, in questa Superlega? La risposta che dà è no.

“Resta il sospetto: Juve, Inter e Milan sarebbero state pronte a disputare la SuperLega con le rose attuali puntando al vertice? Probabilmente no. Avrebbero rischiato di fare la fine del Crotone (preso ad esempio esclusivamente per l’ultimo posto occupato in serie A)? Pericolosamente sì, se il metro di giudizio è quello dei più recenti risultati ottenuti nelle coppe europee: Juve uscita agli ottavi di Champions e col capo cosparso di cenere con il Porto; la tafaziana Inter ridicolizzata nel girone di Champions; il Milan ko agli ottavi di E-League e ridimensionato dalla diversa caratura dello United”.

Con i soldi che avrebbero ricavato dalla partecipazione avrebbero certo potuto migliorarsi, ma a tutte e tre serve ben più di un acquisto, per farlo.

“Per ribaltare gerarchie e rapporti di forza, ai nostri sarebbero serviti tempo e giocatori costosi, fuoriclasse, senza scordare che parte dei nuovi introiti sarebbero serviti a tenere il bilancio in galleggiamento”.

La Juventus avrebbe dovuto rifare l’attacco, visto che non si conosce ancora il futuro di Ronaldo, Dybala è sul mercato, Cuadrado ha 33 anni e Alex Sandro è in fase calante. L’Inter sembra più avanti nel progetto, ma l’esperienza in Champions ha dimostrato che le servono un grande esterno a sinistra, un altro centrocampista poliedrico, un altro attaccante internazionale e un portiere.

Il Milan è alle prese con i rinnovi, avrebbe bisogno di un vice-Ibra di livello internazionale, di trequartisti bravi e di giocatori esperti e abituati alla Champions.

“Dalla Superlega al super figuraccia, il passo può essere fatalmente breve. Quanto successo ieri lo insegna”.