La Stampa: l’ombra del boicottaggio ComCast (Sky) a Dazn è un anticipo di guerre stellari

L’ombra del boicottaggio ComCast (Sky) a Dazn. Anche La Stampa, ovviamente, si occupa dei disservizi di Dazn che ieri hanno impedito agli abbonati la visione di Inter-Cagliari e Verona-Lazio. La Lega Serie A ha chiesto chiarimenti a Dazn. Scrive Garanzini:

Adesso che Dazn, dopo gli stenti e le disavventure degli esordi, ha compiuto il grande salto; adesso che non più solo tre partite a settimana, ben distanziate tra loro, ma è pronta a trasmettere addirittura l’intero campionato, anche in contemporanea, avendo acquistato per intero i diritti televisivi della serie A, il black-out di ieri, addì 11 aprile, parrebbe collocarsi tra la nemesi preventiva, nel senso del passo più lungo della gamba, e un anticipo di guerre stellari.

Le prime reazioni di Dazn hanno chiamato in causa non meglio precisati problemi tecnici dovuti a partner esterni. Per poi adombrare con il passare delle ore, e sempre meno velatamente, un possibile boicottaggio da parte di una società che si scrive Comcast e si legge, per l’appunto, Sky.