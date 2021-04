La Roma tiene alta la bandiera italiana, vince 2-1 in casa dell’Ajax

Pau Lopez protagonista in positivo, para anche un rigore. mentre il portiere olandese regala un gol. Fonseca sempre con la faccia da funerale

La Roma di Fonseca lotta, si difende, soffre, teme di franare ma alla fine vince 2-1 alla Cruyff Arena che è la casa dell’Ajax. Ha avuto anche fortuna la squadra giallorossa. Ma la fortuna è una componente fondamentale. Napoleone i generali li sceglieva in base alla fortuna non alle capacità strategiche.

Fortuna perché la Roma, col punteggio di 1-0 per gli arcieri di ten Hag, ha anche avuto un rigore contro. Sul dischetto è andato Tadic che però si è imbattuto in Pau Lopez stasera assoluto protagonista. Rigore centrale, rigore parato. Mentre dall’altra parte, pochi minuti dopo, il portiere dell’Ajax Scherpen incarnava il peggior Antonioli e faceva passare una punizione di Pellegrini che definire innocua è un complimento.

L’Ajax prova a continuare ad attaccare, ha un paio di buone occasioni. Poi, all’86esimo, su azione di calcio d’angolo, Ibanez in area di rigore stoppa di petto e di sinistro tira forte e segna. La Roma vince 2-1 e mette un piede nelle semifinali di Europa League. Non è poco, anche se per tutta la serata Fonseca ha esibito una faccia da funerale.

Il Manchester ha vinto 2-0 in casa del Granada (strano).

Il Villarreal di Albiol ha vinto 1-0 in casa della Dinamo Zagabria.

L’Arsenal ha pareggiato in casa 1-1 con lo Slavia Praga.