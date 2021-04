La Gazzetta: non è vero che De Laurentiis sta cercando di ricomporre con Gattuso

Si tratta soltanto di una voce, che non ha trovato alcun riscontro, almeno fino adesso, e che serve soltanto per l’esterno, perché nessuna delle parti in questione ha lasciato trapelare un’eventualità del genere.

De Laurentiis non sta cercando di ricomporre con Gattuso. Il Napoli è in vista di arrivo di un anno e di un campionato molto complicato, qualora riuscisse a centrare la qualificazione Champions potrebbe dire di aver salvato almeno i conti di quest’annata piena di insoddisfazione. Proprio per questo la prossima estate, scrive la Gazzetta dello Sport, sarà molto calda per il presidente De Laurentiis impegnato a scegliere il prossimo allenatore

Da qualche giorno, nell’ambiente, circola un’indiscrezione secondo la quale De Laurentiis starebbe cercando di ricomporre il rapporto con Rino Gattuso. Ecco, si tratta soltanto di una voce, che non ha trovato alcun riscontro, almeno fino adesso, e che serve soltanto per l’esterno, perché nessuna delle parti in questione ha lasciato trapelare un’eventualità del genere.