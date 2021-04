Juric: “Adesso dobbiamo migliorare, non ho ancora parlato del mio futuro col Verona”

L’allenatore del Verona in conferenza: “Siamo salvi da tempo, per me bisogna andare avanti ma l’argomento non è stato ancora affrontato”

Ivan Juric, allenatore del Verona, ha presentato la sfida con la Sampdoria in conferenza stampa.

Abbiamo limitato molto la Lazio, sono stato soddisfatto. La Sampdoria è in forma, sarà una partita durissima perché li ho visti molto bene. Le nostre ultime due stagioni sono state fuori dal normale per gli investimenti, il monte ingaggi non è cambiato. Se è possibile fare altro non va chiesto a me.

Siamo salvi da tempo, non si è parlato di futuro. Non so che succederà e che idee ci sono. Questa stagione è stata molto impegnativa e i miglioramenti portano degli scontri. Quando si è sereni non si migliora. Per me bisogna andare avanti, ma l’argomento non è stato ancora affrontato.