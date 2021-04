In Israele ci sarà il primo arbitro transgender della storia del calcio

Israele segna un momento storico per l’inclusione nel mondo del calcio, avendo in federazione il primo arbitro transgender della storia del calcio. Negli scorsi giorni, infatti, Sagi Berman aveva manifestato ai vertici federali l’intenzione di cambiare sesso, ricevendo tutto il sostegno necessario dall’ente.

Così, ha cambiato nome in Sapir, diventando motivo di orgoglio per la federazione israeliana, che si era anche schierata contro la Superlega.

We have a new Referee, Sapir Berman. The first Referee to be transgender❗

We are so proud 🇮🇱🏳️‍⚧️@UEFA @FIFAcom pic.twitter.com/qtAa9POOQA

— ISRAEL FA (@ISRAELFA) April 27, 2021