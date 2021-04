Il Telegraph: «I ricchi disperati hanno fatto la fine patetica che meritavano»

“Ora la resa dei conti in Premier. Il sospetto è che soprattutto i proprietari americani di United, Liverpool e Arsenal, abbiano ancora delle mosse da fare”

I giornali inglesi traboccano di commenti trionfali sulla caduta dei ribelli. L’Inghilterra è il centro della rivoluzione, ed è dove ora c’è il cratere fumante della Superlega.

Il Telegraph scrive che “era una trama che meritava una fine ignominiosa e patetica“. “Non è mai stato altro che un volgare accaparramento di terre; un colpo di stato che meritava di essere represso e, come tante volte con ribellioni così poco convincenti, è andato in pezzi”.

Ma non basta perché, ora in Premier League “arriva la resa dei conti”.

“Nonostante l’umiliazione, il sospetto è che gli artefici di questo piano, soprattutto i proprietari americani di United, Liverpool e Arsenal, abbiano ancora delle mosse da fare e sarà interessante come si muoveranno”. “Nonostante abbiano la pelle spessa e l’amore per il dollaro, non sono riusciti a rompere di fronte dell’opposizione che hanno involontariamente mobilitato”.

“Questa è una delle conseguenze positive di questa faccenda pacchiana. La Premier League doveva vincere una grande battaglia, dopo essere inciampata nella pandemia e nel Project Restart, e l’ha fatto. Si spera che non si possa tornare indietro per loro. Dopotutto – e questo è il punto più importante – i “Big Six” avevano una grossa arma che potevano minacciare di usare, quella di staccarsi e abbandonare la Premier League. Bene, ora quell’arma gli è esplosa in faccia“.