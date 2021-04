Ibarra lascia Sky, va a dirigere Engineering

Lo scrive Repubblica. Il manager era stato selezionato a inizio gennaio, ma prima di decidersi a cambiare casacca aveva voluto portare a termine il lavoro iniziato in azienda

Secondo quanto riporta Repubblica, l’amministratore delegato di Sky Italia, Massimo Ibarra, ha rassegnato le sue dimissioni dall’incarico per andare a dirigere Engineering, di cui sarà ad e azionista.

“Il manager era stato selezionato dai fondi azionisti a inizio gennaio, ma prima di decidersi a cambiare casacca aveva voluto portare a termine il lavoro iniziato in Sky. Chiusa la partita di diritti tv del calcio di seria A (aggiudicati a Dazn) e quella della riorganizzazione del gruppo, che ha portato a un accordo sindacale per uscite volontarie su un quarto dell’organico, Ibarra ha deciso di cambiare casacca”.

Ibarra insieme ai fondi Bain capital e NB Renaissance Partners, del gruppo Neuberger Berman, ha importanti progetti per il rilancio del gruppo e conta di far diventare Engineering uno dei partner chiave per aiutare le aziende italiane nella migrazione verso il digitale.