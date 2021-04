Gazzetta: Zielinski non si muoverà da Napoli neanche se arrivasse un’offerta indecente

Il polacco è diventato un elemento fondamentale nella squadra e la sua crescita è stata esponenziale

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Piotr Zielinski, di cui elogia la crescita esponenziale, sia in termini di qualità di gioco che di carattere. Soprattutto, da quando Gattuso lo ha sistemato nel tridente di attacco, dandogli maggiore libertà di movimento, il polacco è esploso.

Oggi è a quota 6 gol in campionato ed è diventato fondamentale nella squadra. Sarà un elemento importantissimo nella lotta del Napoli per la conquista di un posto in Champions. E di certo non lascerà il club di De Laurentiis.

“Il programma dei prossimi sette giorni mette il Napoli di fronte a Inter e Lazio, due scontri diretti, che potrebbero dare un’indicazione più credibile sulle possibilità della squadra di centrare l’obiettivo d’inizio stagione. Dopodiché, Aurelio De Laurentiis potrà avviare la sua mini rivoluzione, partendo da due certezze: Zielinski non si muoverà da Napoli, nemmeno se dovesse arrivare un’offerta indecente, e la scelta dell’allenatore che dovrà sostituire Gattuso in panchina”.