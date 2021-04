Gazzetta: Raiola a Torino, Donnarumma verso la Juventus?

Donnarumma futuro portiere della Juventus. Lo scenario è possibile, qualcosa in più di possibile. La Gazzetta scrive di un blitz torinese di Raiola che ha comunque suoi giocatori nella Juventus: da De Ligt a Bernardeschi, senza dimenticare l’interesse dei bianconeri per Moise Kean.

Il blitz torinese di Mino Raiola (che doveva rimanere segreto) ha avuto come argomento principale Donnarumma (ma non è stato l’unico), il cui futuro è appeso a una firma sul rinnovo che ancora non arriva. Tra 77 giorni il miglior portiere italiano potrebbe liberarsi a zero: se succederà, Madama è pronta a cogliere al volo la possibilità di mettere al sicuro la porta per i prossimi 10 anni.