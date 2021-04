Gazzetta: Politano, Muriel e Caceido sono i panchinari più prolifici della Serie A

L’Atalanta è la squadra che ha segnato di più con i sostituti, la Lazio quella che ha fatto più punti. La Samp è terza per numero di giocatori utilizzati, meno solo l’Inter e il Napoli. Gattuso ha solo 2 giocatori sopra i 2.000′ giocati

La Gazzetta dello Sport dedica una pagina ai subentrati dalla panchina nel campionato di Serie A. Quali sono le squadre che utilizzano di più le riserve? E quali sono i subentrati più prolifici?

Gasperini, con l’Atalanta, è il tecnico che ricorre con maggiore frequenza alle risorse della panchina. Ha utilizzato quasi sempre tutti e cinque i cambi a disposizione.

“Ne ha fatti 143 sui 150 possibili, uno in più soltanto lo Spezia e la Lazio. Dalla panchina, Gasperini ha estratto ben 13 gol, quanti nessun altro in Serie A, e da sei giocatori diversi, praticamente tutto il suo reparto d’attacco: Muriel (4 gol), poi Zapata, Ilicic, Miranchuk e Lammers che ne hanno fatti due a testa, uno pure per Pasalic”.