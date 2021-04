Gazzetta: Ospina dovrà stare fermo per almeno due settimane

Il colombiano salterà sicuramente l’Inter, la Lazio e la partita a Torino contro i granata. Dovrebbe rientrare a maggio

La Gazzetta dello Sport fa una previsione per il rientro in campo di David Ospina, che ieri si è dovuto fermare di nuovo per infortunio: distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro.

Secondo quanto scrive la rosea, il colombiano

“dovrà stare fermo per almeno due settimane, dunque salterà sicuramente domenica l’Inter, giovedì 22 aprile la Lazio – sempre al Maradona – e anche la partita a Torino il 28 aprile contro i granata. Dovrebbe rientrare a maggio”.