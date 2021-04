Gasperini: “Scudetto? Non possiamo acquistare Lukaku o Osimhen”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, si è espresso così dopo la vittoria sulla Fiorentina, intervistato da Sky Sport.

Le ambizioni sono cresciute in questi anni grazie al lavoro di tutti. Abbiamo raggiunto traguardi sempre più alti, spostandoci di fascia in fascia. Non ci nascondiamo, stiamo ottenendo risultati con continuità e siamo in una fascia alta. Siamo con le prime, ma non con le primissime. Ci sono squadre più forti di noi, con budget molto più alti del nostro. Non possiamo competere sotto il profilo economico acquistando gente come Lukaku o Osimhen.

Abbiamo un target di contratti più basso, ma questo non significa che non cercheremo di migliorarci sempre. Porci come obiettivo la vittoria dello scudetto mi sembra eccessivo, poi se capita nessuno si tira indietro.