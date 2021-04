Gli esami dell’ex giallorosso hanno dato esiti incoraggianti. Continuerà a curarsi a casa

Daniele De Rossi è stato dimesso dall’ospedale Spallanzani, dove era stato ricoverato lo scorso 9 aprile a causa del Coronavirus. L’esito degli ultimi esami del giallorosso hanno dato esiti incoraggianti, perciò continuerà a curarsi a casa. De Rossi era finito in ospedale per una polmonite interstiziale bilaterale che non poteva essere curata in casa. Lui stesso aveva raccontato in un vocale agli amici i primi sintomi che lo avevano fatto preoccupare e lo avevano convinto a rivolgersi ai medici.