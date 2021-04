Corsport: l’unico rimpianto di Gattuso è non aver giocato Juve-Napoli ad ottobre

Il tecnico resta convinto che avrebbe potuto battere i bianconeri e che adesso avrebbe qualche punto in più in classifica

L’unico rimpianto di Gattuso è la mancata partenza per Torino del 4 ottobre scorso, scrive il Corriere dello Sport. Il tecnico avrebbe voluto affrontare la Juventus, era convinto di poterla battere. Non è comunque questo che lo allontanerà da Napoli, a fine stagione. L’addio è scontato, ma dipende più dalle critiche che ha ricevuto e dagli attacchi per la sua malattia.

“Può sorvolare sull’unico rimpianto coltivato fin qui e riferito al mancato svolgimento di Juventus-Napoli del 4 ottobre 2020: è sempre convinto che avrebbe avuto qualche punto in più se fosse partito quel sabato pomeriggio. Ma è il resto che conta. Se lo feriscono sul piano umano oltre che su quello professionale, non è disposto a dimenticare”.