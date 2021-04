Corsport: la prestazione contro la Juve è un punto di partenza per Osimhen

L’attaccante ha finalmente cominciato a dimostrare quello che vale, Ora deve continuare a farlo nelle nove finali che mancano al Napoli

Finalmente ieri sera Osimhen ha fatto vedere di che pasta è fatto, scrive il Corriere dello Sport. Pur non avendo segnato, infatti, l’attaccante nigeriano ha fatto quello che Gattuso gli aveva chiesto, spaccando di fatto in due la partita.

Ci sono tracce di Osimhen lungo il cammino. Il centravanti acquistato per diventare il principe del gol sta sfruttando il finale di campionato – dopo aver affrontato il tunnel elle disgrazie – per integrarsi al meglio, per socializzare col calcio italiano, per sentirsi parte della squadra, aiutandola con le sue qualità.

La prestazione di ieri contro la Juve è un punto di partenza per lui, che adesso sarà fondamentale in queste nove finali che restano al Napoli per conquistare la Champions.

Fino ad oggi Gattuso lo ha utilizzato come spalla di Mertens, per farlo entrare in campo a partita avviata quando gli avversari erano più stanchi, ma Victor non ha sofferto di questa subalternità.

Ha capito che il tempo è dalla sua parte e per questo vive la concorrenza di Mertens come uno stimolo, un’opportunità di crescita.