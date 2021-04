CorSport: Insigne straordinario, il vero uomo Champions del Napoli

Il Corriere dello Sport celebra Lorenzo Insigne e la partita di ieri contro la Lazio.

“Lorenzo Insigne vola e fa volare il Napoli: per cominciare il capolavoro del 3-0, una bellezza e una delizia che per un attimo cancella il 24 dietro la maglia e lo sostituisce con il numero 10; per finire il rigore pesantissimo dell’1-0”.