CorSport: il primo approccio per il rinnovo di Insigne non è stato produttivo

Il Napoli è interessato a Lamela, che a sua volta non disdegnerebbe l’ipotesi di sbarcare in città. Il suo arrivo, però, è comunque legato al futuro di Lorenzo Insigne, scrive il Corriere dello Sport.

“Lamela, che può giocare in tutti i ruoli dell’attacco, dietro o di fianco al centravanti, nel Napoli completerebbe un reparto già molto ricco ma ovviamente legato al futuro di Lorenzo Insigne. Sì, anche il capitano, come il collega, ha il contratto in scadenza nel 2022 e soprattutto il primo approccio per il rinnovo non è stato ritenuto produttivo”.