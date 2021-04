Corsport: Friedkin ha scelto, Sarri alla Roma

Nei prossimi giorni Ramadani incontrerà Tiago Pinto, ma nulla potrà trapelare fino a fine giugno perché il tecnico è ancora sotto contratto con la Juve

Tutto pronto per Sarri alla Roma secondo il Corriere dello Sport. Nelle prossime ore è atteso Fali Ramadani, agente del tecnico toscano, per un colloquio con Tiago Pinto.

La scelta della Roma è fatta, quella di Sarri pure. Le parti devono solo parlarsi, conoscersi, capirsi. Insomma, mettersi d’accordo.

Tanti gli elementi, secondo il Corsport, che avrebbero spinto i Friedkin a scegliere Sarri

accettazione del piano a lungo termine che prevede la valorizzazione dei giovani un profilo internazionale che ha vinto in Inghilterra la necessità di cominciare a fare progetti prima della conclusione dell’Europa League

C’è un particolare però e non di poco contro, sottolinea il Corsport, che nulla potrà essere “ufficiale o ufficioso” prima della fine di giugno perché Sarri è sotto contratto con la Juve.

Sarri sarebbe convinto che la rosa dei giallorossi sia già competitiva e che necessiti di pochi ritocchi per la prossima stagione per modularlo sul suo 4-3-3. E per questo avrebbe già fatto alcune richieste per il prossimo mercato.