CorSport: Dal Pino vuole denunciare i sette club che ne hanno chiesto le dimissioni

I legali del presidente della Lega preparano una risposta in cui ventilano anche una denuncia per diffamazione, ritenendo quella delle ‘7 sorelle’ un’‘azione temeraria’

Di fronte al muro dei sette club (tra cui il Napoli) che intendono sfiduciarlo, il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, non ha alcuna intenzione di dimettersi, anzi, si prepara al contrattacco. Lo scrive il Corriere dello Sport.

I numeri, del resto, sono dalla sua parte.

“Non bastano, infatti, 7 club per far passare una mozione di sfiducia: ne servono almeno 8. È vero che qualcuno sostiene si possa aggiungere l’Udinese. Ma poi, comunque, per farlo decadere dalla carica di presidente sarebbero necessari 14 voti”.