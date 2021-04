Dal Pino non si è dimesso, non ancora. Ma sette club lo portano in tribunale

È impossibile governare avendo contro Juventus, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta. È sotto accusa per la gestione dei diritti tv. È sbottato: «Mi dimetto»

Paolo Dal Pino non si è dimesso dalla Lega Serie A (come in un primo tempo sembrava). In realtà sarebbe più corretto dire: non si è ancora dimesso. Perché la notizia di oggi del Sole 24-Ore, cioè della denuncia di sette club che hanno chiesto un risarcimento danni per la sua cattiva gestione dei diritti tv, è di quelle esplosive, che rivoluzionano il quadro politico del calcio italiano. I sette club sono Napoli Juventus Inter Lazio Atalanta Fiorentina Verona. Hanno chiesto un risarcimento danni, quindi si finirà in tribunale. Oltre ad aver richiesto le sue dimissioni.

E non si tratta di club di seconda fila. Inter e Juventus da sole rappresentano il 50% della potenza del calcio italiano, in più Napoli Lazio e Atalanta, oltre a Verona e Fiorentina. Insomma con Dal Pino resistono Milan e Roma. Ma ha contro il gotha del calcio italiano.

E lui, Dal Pino, questa mattina leggendo la notizia è sbottato: «Basta, mi dimetto». Il che ovviamente è cosa diversa dal dimettersi realmente. Di certo però sono mutate le condizioni politiche. È complesso governare la Serie A avendo contro Inter Juventus Napoli Lazio e Atalanta (oltre a Verona e Fiorentina). Siamo ben oltre l’anatra zoppa.