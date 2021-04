Cairo e Scaroni in soccorso di Dal Pino accusato da Inter Juve e Napoli (in tutto 7 club)

Battaglia politica in Lega Serie A. I 7 club ne hanno chiesto le dimissioni e anche un risarcimento danni per la gestione dei diritti tv

Visto che Inter e Juventus sono decisamente all’opposizione del presidente di Lega Serie A Paolo Dal Pino, ecco che arriva il soccorso dell’altra metà di Torino e Milano. Sette club – Napoli Inter Juventus Lazio Atalanta Fiorentina Verona – hanno chiesto ufficialmente le sue dimissioni e avrebbero anche chiesto un risarcimento danni per la gestione dei diritti tv.

La giornata è stata convulsa. In mattinata si era diffusa la notizia di dimissioni del numero uno della Lega Serie A. Nel pmeriggio arrivano gli appoggi ufficiali di Milan e Torino, attraverso le dichiarazioni di Scaroni e Cairo, riportate da Calcio e Finanza.

«Ho votato per lui poche settimane fa e non ho cambiato idea. Sta facendo un buon lavoro», ha detto Scaroni all’Ansa.

In sostegno di Dal Pino è arrivato anche Urbano Cairo.

«Quando Paolo Dal Pino venne proposto nel gennaio dello scorso anno, io non lo votai e glielo dissi, spiegandogli che lo stimavo ma non condividevo il metodo della candidatura. Gli annunciai anche che avrebbe avuto problemi con chi lo proponeva, certo non con me».

Un anno dopo, Cairo dice:

«Dal Pino ha operato bene, ha avuto l’idea brillante di immaginare l’operazione con i fondi. È un’idea attuale che io spero possa essere ripresa a breve. Un’operazione, peraltro, che tutte e 20 le società hanno votato più volte, all’unanimità. È evidente che la mia valutazione su Dal Pino è positiva, infatti l’ho votato all’ultima tornata elettorale. Ha cercato di gestire in maniera molto intelligente le situazioni, anche di conflitto, che ci potevano essere in Lega. E’ una persona seria, per bene che ha fatto un gran lavoro, impegnandosi moltissimo, per spirito di servizio e di passione».