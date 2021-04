CorSport: Ceferin pronto a perdonare chi ammette l’errore

Resta il fatto che Juve, Real e Barcellona non ha non chiesto scusa per la SuperLega e il comunicato dei bianconeri sembra ribadire la bontà dell’idea

La SuperLega è naufragata, questo è un dato di fatto oramai, ma si aspetta ancora di capire quali possano essere le conseguenze del mancato golpe. Dalla Uefa trapela grande soddisfazione e orgoglio di avere sventato l’attacco dei ribelli, ma adesso resta da capire come comportarsi con loro. Secondo il Corriere dello Sport, Ceferin sarebbe pronto a perdonare tutti se ammettessero l’errore, cosa in realtà già accaduta per quanto riguarda le formazioni inglesi, le milanesi e l’Atletico Madrid. All’appello mancano solo la Juve, il Real e il Barcellona

Il comunicato bianconero, letto con attenzione da Ceferin e dai suoi uomini, non è sembrato un’ammissione di colpa. Anzi per certi aspetti è suonato come un «avevamo ragione però non è stato possibile andare avanti»

L’idea è che le tre società possano vedere arrivare una multa salata per il danno d’immagine arrecato a Nyon.