Corsera: via Gattuso in ogni caso, le ultime voci dicono Spalletti al Napoli

Dopo la brevissima parentesi SuperLega è il campionato a far parlare di sé con le sfide Champions di oggi tra Roma-Atalanta e Napoli-Lazio. La qualificazione alla competizione europea è considerata fondamentale per il club di De Laurentiis sia per una questione di prestigio, sia per entrate fresche che aiuterebbero a sistemare il bilancio. Ma in ogni caso, come ricorda il Corriere della Sera, la qualificazione non sposterebbe gli equilibri in casa Napoli e non cambierebbe il futuro di Gattuso

Sempre in silenzio stampa Gattuso, ma i bilanci del Napoli li ha già fatti De Laurentiis, che cambierà allenatore comunque vada a finire. Le ultime voci dicono Spalletti