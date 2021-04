Corriere Torino: il ritorno di Allegri alla Juve si avvicina. Nedved e Paratici a rischio

Sul Corriere Torino Massimiliano Nerozzi scrive che il ritorno alla Juventus sembra essere sempre più vicino.

“Tira aria di rivoluzione o, nel caso, di restaurazione, a casa Juve: detto che Massimiliano Allegri ha già un contratto per la prossima stagione — o così giurano i suoi amici più fedeli — ieri sono cresciuti gli indizi che portano a identificare nella Juve il contraente dell’accordo”.

E passa in rassegna gli indizi che porterebbero in questa direzione.

“Allegri, anche di recente avvistato a Torino (dove ha casa), ha parlato più volte con Andrea Agnelli, con il quale è rimasto in ottimi rapporti, come con la proprietà. E gli ultimi giorni, e gli ultimi eventi, hanno dato un’accelerata “.

Si aggiungerebbe un altro elemento, ovvero la dichiarazione di una persona vicina al tecnico.

La rivoluzione bianconera non riguarderebbe solo la panchina.

“Ma il cambio in panchina non sarebbe l’unico, perché spira tempesta pure per il management, dal vicepresidente Pavel Nedved al responsabile dell’area tecnica, Fabio Paratici“.