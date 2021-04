Commisso: «Sono 4 punti con la Juve: noi andiamo in Champions e loro stanno a casa»

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, gioisce del pareggio contro la Juventus ai canali ufficiali viola mettendo la parola fine al silenzio stampa della società.

“Abbiamo fatto una buonissima partita. Si poteva vincere, ma l’1-1 va bene contro una squadra forte come la Juve. Voglio ringraziare specialmente Amrabat e Ribery, sono in Ramadan ma hanno fatto una grande partita. Quest’anno quattro punti contro la Juventus e loro uno: noi andiamo in Champions e loro stanno a casa. Sto scherzando, ovviamente, tifosi juventini. Vuol dire che ogni tanto non conta solo quanto paghi i giocatori ma quanto cuore ci metti. Voglio inoltre ringraziare i tifosi della Fiorentina. Andiamo avanti così, il silenzio stampa e il ritiro è finito. Continuiamo così, i ragazzi potranno fare un giorno di vacanza”.