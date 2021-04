Caso Suarez, per i pm la legale della Juve è “istigatrice morale”

Repubblica scrive che le indagini si sono chiuse e che Maria Turco rientra insieme ai vertici dell’Università di Perugia nel falso ideologico dell’esame farsa

Si sono chiude le indagini della Procura di Perugia in relazione al caso di Luis Suarez, che ha sostenuto un esame farsa per ottenere una certificazione di conoscenza della lingua che gli avrebbe permesso di velocizzare la procedura per l’ottenimento del passaporto comunitario.

Stando a quanto riportato da Repubblica, i pm guidati da Raffaele Cantone hanno individuato in Maria Turco, avvocato della Juventus, “l’istigatrice morale” del falso ideologico di cui è accusata in concorso insieme all’ex rettrice dell’Università per Stranieri Giuliana Grego Bolli, al direttore generale Simone Olivieri e ai due professori Stefania Spina e Lorenzo Rocca. Rocca peraltro ha già patteggiato la pena.

I vertici dell’Ateneo sono anche ritenuti responsabili di rivelazione del segreto d’ufficio e di falso ideologico e materiale per il verbale d’esame redatto dalla commissione esaminatrice che ha promosso Suarez all’esame di italiano.