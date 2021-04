Benitez: «Tornare a Napoli? Non so che cosa accadrà in estate»

Rafa Benitez ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Gli è stato chiesto se gli piacerebbe tornare a Napoli.

“Tornare a Napoli? Ho un ricordo bellissimo di Napoli. Abbiamo portato a casa due trofei in un periodo in cui la Juventus dominava in Italia. Ho un grande rapporto con i tifosi e la società. Aurelio De Laurentiis è un presidente un po’ visionario. Vi svelo un retroscena. Quando arrivò a Londra per parlare con me, mi disse: ‘Scrivi gli attaccanti’. Tra questi nomi c’era anche Gonzalo Higuain. Lui aveva quest’idea: prendere un allenatore manager con un direttore sportivo come Bigon per cambiare un po’ la mentalità della squadra, della società. Io amo vincere, competere per portare a casa i trofei. Allo stesso tempo sono un professore e sono bravo a lavorare con i giovani. In Spagna non c’è adesso un progetto che ti può portare a vincere qualcosa, in Italia e in Inghilterra si può fare. Parlo da innamorato del Napoli? Sono stato benissimo a Napoli, ma non so cosa accadrà in estate. Dico solo che a Napoli si può vincere“.