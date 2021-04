Alessandro Nasi, chi è il manager di famiglia che potrebbe sostituire Agnelli alla Juve

L’edizione online del Corriere della Sera traccia l’identikit: è il cugino di Andrea, stimato manager in una società del gruppo Stellantis e Lego

Il fallimento del progetto Superlega ha avuto ripercussioni immediate sulle società e sulla tenuta delle attuali governance. Non fa eccezione la Juventus, tra le principali promotrici di questo nuovo torneo che non vedrà la luce. Il Corriere della Sera, nell’edizione online, in tal senso ha già individuato il possibile sostituto di Andrea Agnelli alla presidenza del club.

Si tratta di suo cugino Alessandro Nasi, 46 anni, presidente di Comau (industria di robotica del gruppo Stellantis) e stimato manager, accostato alla Ferrari e che fa parte di Lego. È anche il compagno di Alena Seredova, ex moglie di Buffon. Un eventuale nuovo corso con Nasi a capo potrebbe vedere il ritorno di vecchie glorie nella società al posto di Nedved: i nomi sono quelli di Trezeguet, che studia da direttore sportivo, e Del Piero.