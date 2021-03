Ziliani: “Calvarese non avrebbe espulso l’attaccante dei Rangers”, come con Ronaldo

In Europa League un fallo uguale a quello commesso da Ronaldo a Cagliari. L’attaccante dei Rangers è stato espulso mentre CR7 fu solo ammonito

Ziliani: “Calvarese non avrebbe espulso l’attaccante dei Rangers”. Il giornalista Paolo Ziliani sfotte – o denuncia – su Twitter per l’espulsione di stasera dell’attaccante dei Rangers Roofe. Rosso diretto per un calcio in faccia – accidentale – al portiere dello Sparta Praga. Una situazione identica a quella che domenica a Cagliari ha visto protagonisti Cristiano Ronaldo e il portiere Cragno. A Cagliari, però, arbitro Calvarese, Ronaldo se l’è cavata con un’ammonizione. Stasera l’attaccante dei Rangers è stato espulso.

Red card Roofe for accidentally kicking keeper in face.Cmon Rangers pic.twitter.com/Tdp6t1sUNX — Stu (@sturfcno1) March 18, 2021

Peccato. Un bravo arbitro come #Calvarese avrebbe saputo meglio giudicare l’intervento, risparmiando il rosso all’incolpevole attaccante. #RangersSlaviaPraga https://t.co/vPKf55XGK1 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 18, 2021