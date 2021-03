Sky: se Ronaldo chiedesse alla Juve di essere ceduto la società non si opporrebbe

Il procuratore del portoghese, Jorge Mendes, avrebbe sondato con il Real la possibilità di un ritorno. Mentre il portoghese continua il suo silenzio che dura dall’eliminazione di Champions

Dopo la bomba arrivata dalla Spagna e più propriamente da Josep Pedrerol, giornalista di El Chiringuito tv, secondo cui Cristiano Ronaldo è pronto a lasciare la Juventus e tornare al Real Madrid, sono prontamente arrivate anche le parole di Zidane. Il tecnico, in conferenza stampa, ha commentato

“Tutti sappiamo cosa ha fatto Cristiano per il Real Madrid, l’affetto che tutti abbiamo per lui. Ma adesso è un giocatore della Juve e sta facendo molto bene. Non posso aggiungere altro, se ne dicono tante ma queste cose vanno rispettate”.

Secondo quanto riportano i giornalisti spagnoli, il procuratore di Cristiano Ronaldo, George Mendes, avrebbe già fatto un sondaggio in casa Madrid per capire le possibilità di un ritorno di CR7. Ma è chiaro che sarebbe un’operazione altamente complessa come scrive Sky Sport considerando che dalla sua vendita la Juve dovrebbe ricavare circa 25-30 milioni di euro per evitare minusvalenze.

Quello che lascia riflettere è sicuramente il silenzio del campione portoghese che non si è ancora espresso dopo l’eliminazione dalla Champions contro il Porto

Qualora fosse CR7 a chiedere la cessione alla Juve, la società bianconera non si opporrebbe, consapevole di andare a andare a risparmiare un ingaggio di circa 30 milioni netti.