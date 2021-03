Protesta dei romanisti e su Twitter impazza l’hashtag #RinviateRomaNapoli

“Giovedì la Roma gioca in Ucraina e visto che hanno spostato Juve-Napoli, devono fare lo stesso”. Ziliani è d’accordo: “Perché loro sì. ela Roma no?”

#RinviateRomaNapoli è l’hashtag che in questo momento è in tendenza su Twitter. La decisione della Lega Serie A di rinviare al 7 aprile Juventus-Napoli inizialmente prevista per mercoledì prossimo, ha scatenato le proteste dei tifosi giallorossi cui si è unito anche Paolo Ziliani. E anche l’ex giornalista del Messaggero Mimmo Ferretti colui che coniò il soprannome Pupone per Totti.

I romanisti chiedono il rinvio di Roma-Napoli, in programma domenica prossima 21 marzo, perché giovedì sera la Roma è impegnata in trasferta in Ucraina nella gara di ritorno contro lo Shakhtar. I romanisti – anche esponenti di radio romaniste – chiedono che venga applicato lo stesso metro utilizzato per Juventus-Napoli e quindi lo spostamento in modo da consentire alla squadra di Fonseca di giocare dopo aver goduto degli stessi giorni di riposo di cui godrebbe il Napoli di Gattuso.

Roma-Napoli è in programma domenica 21 e per la Roma un rinvio a lunedì, visto che giovedi 18 gioca in Ucraina, sarebbe utile. Ora, visto che #JuveNapoli è stata spostata al 7 aprile per maggiore comodità dei due club, non si vede perchè loro sì e la #Roma no.#RinviateRomaNapoli pic.twitter.com/yGyyopMHWO — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 13, 2021

#rinviateRomaNapoli

Il Napoli è la Rubentus decidono quando giocare il recupero e la Lega Serie A, supina, accetta…… Dov’è la tutela di tutte le squadre? — Roma Club Verona (@ASRomaClubVR) March 13, 2021

Alla luce della decisione della Lega Calcio di rinviare il recupero di Juventus-Napoli (che hanno bisogno di riposare), per correttezza rinviate anche Roma-Napoli. Difendiamo l’@OfficialASRoma #rinviateromanapoli #LegaCalcio #ASRoma @Teleradiostereo — Jacopo Palizzi (@JacopoPalizzi) March 13, 2021

Quindi la @OfficialASRoma gioca giovedì in Ucraina e domenica, dopo 2 giorni, contro il #Napoli. Napoli che con la Juve si acchitta la data delle partita e rinvia il Match previsto il 17 marzo. Il tutti avallato dalla @SerieA. Imbarazzante! #RinviateRomaNapoli @Teleradiostereo pic.twitter.com/D8Awhsh5n1 — Giovanni Gorgoglione (@GioGorgoglione) March 13, 2021