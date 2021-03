Per la Gazzetta sarà Osimhen il titolare contro il Milan

Torna dal primo minuti Victor Osimhen dovrebbe spuntarla su Mertens che non è ancora al meglio della forma.

Pochi dubbi per la formazione che sceglierà Gattuso questa sera contro il Milan. Per fortuna gli indisponibili a questo giro sono rimasti in tre, come ricorda la Gazzetta dello Sport

A Castel Volturno sono rimasti in tre. Dall’elenco dei convocati per San Siro Gattuso lascia fuori Rrahmani, Lozano e Manolas. Il primo dovrà stare fuori almeno due settimane per un problema muscolare rimediato in allenamento. Gli altri due, invece, non sono ancora in condizione e l’allenatore ha preferito non rischiarli.

A Gattuso non è rimasto che scegliere a chi dare le chiavi dell’attacco e, al contrario di quanto prospetta il Corriere dello Sport, dovrebbe essere il turno di Osimhen

In attacco, Osimhen dovrebbe spuntarla su Mertens che non è ancora al meglio della forma, mentre in difesa Hysaj dovrebbe essere preferito a Mario Rui.