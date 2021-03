«I nostri cori non erano contro Napoli, ma contro la tifoseria, sempre poco corretta»

Su Repubblica Torino la testimonianza del lanciatore dei cori dei Drughi al processo Last Banner: «Le loro manifestazioni non avevano molto a che vedere con la passione sportiva».

Repubblica Torino riporta alcune dichiarazioni di Luca Pavarino, lanciatore dei cori dei Drughi. Ha testimoniato al processo Last Banner, contro gli ultras juventini. In aula ha spiegato che i cori “ territoriali” venivano fatti contro la tifoseria, non contro la città di Napoli o il popolo napoletano,

«perché questa tifoseria si è sempre comportata in maniera poco corretta, con manifestazioni che non avevano molto a che vedere con la passione sportiva».