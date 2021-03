Gazzetta: l’Inter infastidita dall’intervista di Sala, non fornirà chiarimenti al sindaco

Ieri il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ha ribadito di non essere contrario al nuovo San Siro, ma di volere chiarimenti, da parte dell’Inter, sul futuro della proprietà del club. Chiarimenti che, scrive la rosea, i nerazzurri non forniranno.

Parlando dell’intervista del sindaco, la rosea scrive:

“Frasi che l’Inter non ha commentato, pur infastidita dall’intervista del sindaco. Non solo: i vertici del club non andranno a Palazzo Marino a «chiarire» “.

E continua:

“Steven sarà a Milano ad aprile per la volatona scudetto e la vittoria del campionato può dare una spinta importante ai piani cinesi. Oltre che facilitare anche l’ingresso di nuovi soci, necessari per dare liquidità al club. Per l’Inter – così come per il Milan (rimasto in seconda fila in questi giorni di bagarre) – il nuovo stadio resta di importanza primaria. Ecco perché la posizione davanti a Sala non cambia: il progetto è stato presentato nei dettagli, seguendo le indicazioni del Comune, quindi l’iter amministrativo deve concludersi nelle scadenze previste. Senza più perdite di tempo”.