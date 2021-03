Financial Times: i grandi club pronti ad entrare nella gestione della nuova Champions

L’accordo tra l’Eca di Agnelli e la UEFA prevederebbe una gestione congiunta degli accordi economici per un giro da 4 miliardi di euro

Rivoluzione in arrivo nella governance della Champions League. Ad annunciarlo il Financial Times che parla di trattative in corso tra la UEFA e l’ECA, l’associazione dei club europei, per la gestione di tutti i diritti media e di sponsorizzazione per la Champions League e l’Europa League.

Sul tema La UEFA ha dichiarato: “Prima di ogni ciclo di competizioni per club, ci impegniamo con le parti interessate per determinare come massimizzare il loro successo”. L’accordo di massima tra l’Eca diAgnelli e la UEFA, secondo il Financial Times, permetterebbe ai club di avere parte alla gestione commerciale dei diritti tv e degli sponsor per un giro di denaro complessivo da circa 4 miliardi di euro. Questo cambiamento risponderebbe in pieno al progetto dell’Eca di garantire un “maggiore coinvolgimento delle società”