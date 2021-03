CorSport: Roma-Napoli è l’ultimissimo treno per Gattuso

Stasera si gioca Roma-Napoli e sarà un confronto tra due allenatori “da sempre in bilico e condannati al possibile esonero”, scrive il Corriere dello Sport.

Sullo sfondo, nel Napoli,

Gattuso avrà di fronte Fonseca, che

“piace ma non convince mai fino in fondo. Tanto i tifosi quanto la società. Gli stessi Friedkin non sono mai scesi in campo per blindarlo, e anzi ogni giorno nella Capitale si rincorrono voci di possibili successori e nuovi progetti – basta già il fantasma di Allegri a diventare un vero e proprio macigno sulle spalle del portoghese. In discussione non sono i risultati ma la capacità di compiere l’ultimo passo, la transizione a club vincente che i tifosi giallorossi aspettano da anni”.