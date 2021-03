Cormezz: il recupero di Koulibaly è stato determinante

Senza il senegalese il Napoli ha subito dodici reti; soltanto due nelle quattro partite in cui invece Gattuso ha potuto contare su di lui.

Se si è parlato tanto delle assenze in attacco che hanno penalizzato il Napoli, numeri alla mano non si può non considerare anche quelle del reparto difensivo

Il Napoli ha la terza miglior difesa del campionato, anche se nel mese di febbraio ha incassato un numero impressionante di gol, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, complice l’assenza di Koulibaly

A livello difensivo il recupero di Koulibaly è stato determinante: contro Granada, Atalanta, Juventus, Sassuolo e Genoa il Napoli senza il senegalese ha subito dodici reti; soltanto due nelle quattro partite in cui invece Gattuso ha potuto contare su di lui. Nel periodo terribile il Napoli ha subito 11 gol in 6 gare. Nelle cinque sfide della svolta ha soltanto cinque, meno della metà rispetto al ciclo precedente. In entrambe le fasi di gioco, il Napoli può ancora migliorare continuando a ritrovare gli acciaccati.