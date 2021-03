Capello: «Gli allenatori si complicano la vita col possesso palla vuoto e la costruzione dal basso»

Al CorSport: «Abbiamo rinnegato la nostra storia. Mi dicono che a Coverciano invitano tecnici più di moda che di sostanza. Dovrebbero invitare Klopp e Mourinho»

Bella intervista sul Corriere dello Sport del direttore Ivan Zazzaroni a Fabio Capello. La semplicità, dice, è la base di tutto. Invece il calcio spesso la dimentica.

«La semplicità è la base di tutto, anche nell’arte, le cose più complicate, i capolavori, riescono solo se la partenza è la semplicità. Indro Montanelli scriveva in un italiano semplice e arrivava a tutti. Oggi vedo tanti allenatori che fanno l’impossibile per complicarsi l’esistenza. Possesso palla insistito e vuoto, costruzione dal basso, centrocampisti che non appena riconquistano il pallone lo giocano lateralmente oppure all’indietro. Oltre alla semplicità, abbiamo perso, rinnegandole, le nostre tradizioni, la nostra storia».

Dovrebbe far riflettere il fatto che, nei quarti di Champions, ci sono quattro tecnici tedeschi.

A Coverciano stanno facendo le cose giuste? Gli viene chiesto.

«Bella domanda. Vuoi farmi litigare con qualcuno? Un ex calciatore che sta frequentando il corso mi ha detto che a fare lezione sono intervenuti allenatori più di moda che di sostanza. Io sono favorevole a chi aggiunge, non a chi sottrae. Dovrebbero invitare Klopp, Mourinho, i migliori, e tornare alla tecnica di base».

Per Capello i migliori tecnici italiani sono Conte, Gasperini e Gotti. Non cita Pirlo, anzi, esclude che la Juve possa tornare in corsa.

«A Pirlo è mancato il percorso di formazione, si è dovuto arrangiare da solo nei primi tre mesi. La sua è stata una full immersion pesante ma che ha affrontato consapevolmente. Ti dicevo di Gotti: al contrario di Pirlo, si è fatto le ossa come secondo di Donadoni e Sarri. L’esperienza è un valore, aiuta a ridurre il numero degli errori, favorisce l’intuizione».