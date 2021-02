Ziliani: Caro Adl, non sarebbe il caso di dire basta ai torti arbitrali contro il Napoli?

Su Twitter torna sul penalty non concesso ieri per l’intervento di Scamacca su Mario Rui ma non esime la società, l’allenatore e i giocatori dalle responsabilità per il momento no del Napoli

Paolo Ziliani torna sul rigore non concesso ieri al Napoli per l’intervento di Scamacca su Mario Rui, nella partita contro il Genoa. Si rivolge direttamente al presidente del club, Aurelio De Laurentiis formulando una domanda: non è il caso di dire basta ai continui torti arbitrali perpetrati dagli arbitri?

Caro De Laurentiis presidente della @sscnapoli, premesso che il momento no del #Napoli è responsabilità di tutti, società, allenatore e giocatori, non sarebbe il caso di dire basta ai continui torti (ultimo caso: il rigore non dato ieri a #MarioRui) patiti per mano degli arbitri? — Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 7, 2021