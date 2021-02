Ziliani: era rigore netto su Mario Rui, ma troppi ko per Gattuso

Paolo Ziliani su Twitter fa due commenti che condensano la partita del Napoli.

Una sul rigore su Mario Rui (che secondo lui c’era). L’altro più sul Napoli: troppi i ko del Napoli di Gattuso nonostante le assenze.

Come già detto nel tweet precedente, il fallo su #MarioRui all’ultimo secondo era rigore netto. Ma il nostro #VAR è bello (si fa per dire) perchè è vario. #GenoaNapoli

Sta giocando con molte assenze il #Napoli, ma lo hanno fatto anche club come il #Milan (con una rosa meno nutrita) e l’#Inter (più attrezzata). Ma hanno retto meglio, e al netto della jella (pali, rigori negati come a Rui) 7 k.o. in 20 gare sono troppi. Davvero troppi, #Gattuso. pic.twitter.com/kNgNZa2oVP

