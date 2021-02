Zazzaroni: Ancelotti non fece una piega quando lesse il nome di Gattuso sui giornali

Sul CorSport. “De Laurentiis lo chiamò per dirgli di tenersi pronto. Carlo lesse il suo nome sui giornali e non gli fece piacere il silenzio del suo amico”

Quando Gattuso accettò il Napoli, un anno fa,

“ non poteva non sapere che questo Napoli non è una one man band : è Aurelio De Laurentiis, uno che sa dare e togliere tantissimo, generoso ma anche avaro di sé, cuore e fegato, un giorno affettuosissimo e l’altro scontrosissimo, visionario e razionale. Indecifrabile”.

Sono le parole di Ivan Zazzaroni, che sul Corriere dello Sport commenta lo sfogo di Gattuso, a caldo, dopo Napoli-Parma. Le sue accuse a De Laurentiis di essere stato scorretto nel contattare altri allenatori per sostituirlo. Zazzaroni scrive:

“Rino non può certo stupirsi delle abitudini e delle debolezze del presidente, proprio perché nell’autunno 2019 lo fece cercare per dirgli di tenersi pronto a sostituire Ancelotti, l’amato maestro. Rino aveva altre offerte anche allora (la Fiorentina) ma decise di aspettare il Napoli: Ancelotti lesse spesso il suo nome sui giornali e non fece una piega fino alla cena dell’esonero. Il silenzio dell’amico non gli fece piacere, ma capì la situazione: Rino non avrebbe potuto che comportarsi così. Ora Gattuso è Ancelotti e Benitez Gattuso. il più classico dei giochi di ruolo”.