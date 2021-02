Tuttosport: tra Milik e la Juve è stato solo un arrivederci, non un addio

I bianconeri non hanno rinunciato all’attaccante polacco che sui tiri ha fermo ha una media impressionante, più di una rete ogni 4 tentativi. Efficacia del 27,3%, più di Messi e Dybala

“Quello di gennaio è stato un arrivederci e non un addio” tra la Juve e Milik scrive Filippo Cornacchia su Tuttosport.

L’attaccante polacco ha deciso all’ultimo momento di accettare Marsiglia come destinazione per rilanciarsi e, prima di fermarsi per un infortunio, Milik aveva già cominciato a segnare e a far sfoggio delle sue doti balistiche per cui la Juve lo vuole.

con il sinistro Arek ha calciato 11 punizioni dirette segnando 3 gol. Più di una rete ogni 4 tentativi: efficacia del 27,3%. Percentuale superiore a quella dei Re del genere (Messi viaggia all’11% negli ultimi 5 anni e mezzo; Dybala al 15,8%)