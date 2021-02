Tuttosport: il Napoli è andato in svantaggio nella metà delle partite di campionato

Il quotidiano evidenzia un dato preoccupante, dal momento che la rimonta è riuscita soltanto in 3 occasioni su 10 in cui gli azzurri hanno dovuto inseguire

Dietro l’andamento così discontinuo del Napoli c’è anche la sfortuna, come si è visto nell’ultima gara di campionato contro il Genoa, ma non solo. Tuttosport infatti ha messo in evidenza un dato preoccupante, relativo alle partite di campionato.

Ci ha messo però anche del suo, basti pensare che nelle 20 giornate di campionato disputate, è andato sotto ben 10 volte, riuscendo a rimontare solo in 3 occasioni.