Tiger Woods “molto agitato” prima dell’incidente, era rimasto bloccato da un’auto in seconda fila

Era in ritardo e correva. Su TMZ il racconto dei momenti che hanno preceduto il grave incidente nel quale è rimasto ferito il campione di golf

Tiger Woods era in uno “stato di agitazione e impazienza” poco prima che finisse fuori strada ad alta velocità. Un incidente che ha lasciato il campione di golf con ferite molto gravi ad entrambe le gambe.

Il racconto dei testimoni oculari che viene fuori nelle ore successive, in particolare dei momenti che precedono l’incidente, raccolto da TMZ, si sofferma sulla fretta di Woods, che a quanto pare andava di fretta: era in ritardo per un appuntamento di lavoro a un’ora di distanza quando ha perso il controllo del suo suv vicino a Rolling Hills Estates, a circa 30 miglia a sud di Los Angeles.

Woods era arrabbiato perché aveva trovato la sua auto bloccata da un altro veicolo nel resort in cui si trovava a Rancho Palos Verdes, e che poi è “è volato via velocemente” dal parcheggio, quando lo hanno liberato solo mezz’ora prima dell’appuntamento programmato.

“Andava molto veloce”, ha detto Oliver Konteh, membro della troupe dello show comico Grown-ish, il cui regista ha evitato per un pelo Woods mentre andava alle riprese al resort di Terranea. Konteh ha aggiunto che Woods sembrava “agitato e impaziente”.

Alex Villanueva, lo sceriffo della contea di Los Angeles, ha detto ai giornalisti in una conferenza stampa che Woods stava viaggiando a una “velocità relativamente più alta del normale” al momento dell’incidente. Il fatto che Woods sia sopravvissuto è stato “a dir poco un miracolo”, ha detto.