Sky: Lozano resterà fuori almeno un mese  

Il messicano salterà almeno 6-7 partite, con un notevole danno per il Napoli. Ospina dovrebbe cavarsela in 10-15 giorni, il suo infortunio è meno grave

Distrazione muscolare di primo grado per David Ospina e distrazione muscolare di secondo grado per Hirving Lozano. E’ la diagnosi per i due calciatori del Napoli secondo l’ultimo bollettino fornito dal club partenopeo. Per entrambi, si renderà necessario saltare alcune partite. Secondo quanto riporta Sky Sport, il messicano, che ha riportato l’infortunio più grave, dovrà restare fuori per circa un mese. Non potrà essere a disposizione del Napoli di Gattuso per almeno sei o sette partite. Una mancanza grave per la squadra, in questo momento, dato il rendimento straordinario del messicano, che negli ultimi mesi si può dire abbia retto quasi da solo l’attacco della squadra.

Andrà meglio ad Ospina, che dovrebbe cavarsela in una quindicina di giorni, forse dieci. Salterà 3 o 4 gare.