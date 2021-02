Sky: Gattuso ha ancora il sostegno della squadra, Insigne su tutti

Il tecnico può contare sull’appoggio dei giocatori maggiormente rappresentativi, alla vigilia di una sfida delicata e importante contro la Juventus

Alla vigilia di Napoli-Juventus, la situazione non è delle più serene dalle parti di Castel Volturno. Nonostante la crisi recente, in ogni caso, Sky Sport racconta che i giocatori di maggior spessore tecnico e caratteriale sono al gianco dell’allenatore Gennaro Gattuso, con Lorenzo Insigne in primis. Adesso però la squadra è chiamata a rispondere con prove convincenti e risultati.